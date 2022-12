Précisions sur l’accident mortel de Bassecourt

À la suite du décès d’une personne la nuit de vendredi à samedi dans un accident de la route à Bassecourt, le Ministère public jurassien a procédé aux premières investigations. Il a aussi auditionné le conducteur du véhicule, le passager et des personnes présentes sur place. Selon un communiqué de presse transmis lundi, plusieurs jeunes gens se sont retrouvés le vendredi 9 décembre au soir, dans un local qu’ils avaient l’habitude de fréquenter à la rue des Longs Champs. Vers 00h15, un jeune homme, en état d’incapacité de conduire, a pris son véhicule et a démarré alors qu’un de ses amis venait de s’accrocher à la barre de toit. Il a circulé sur environ 200 mètres avant que la victime ne lâche prise et tombe sur la chaussée. Après avoir fait un certain trajet, le conducteur est ensuite revenu à son point de départ en passant par le même chemin. Il a alors heurté la victime qui était couchée au sol et qui est décédée sur les lieux du drame.

Une instruction est ouverte contre le conducteur du véhicule pour homicide par négligence. /comm-lad