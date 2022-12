La chaussée enneigée a causé un accident qui n’a pas fait de blessé ce lundi, vers 17h, entre Boécourt et La Caquerelle. Un automobiliste a glissé et a quitté la route avant de terminer sa course dans le talus. La voiture a été dépannée par un agriculteur à l’aide d’un tracteur. L’accident s’est produit peu avant le restaurant de La Caquerelle. La gendarmerie a procédé au constat d’usage. /comm-fco