Circulation perturbée lors de la fête d’Elisabeth Baume-Schneider

La réception en l’honneur de la nouvelle conseillère fédérale jurassienne, Elisabeth Baume-Schneider, entrainera des perturbations de la circulation jeudi dans le Jura. La police cantonale jurassienne indique ce mardi que des restrictions du trafic toucheront Delémont et Les Breuleux. Dans la capitale jurassienne, la zone de rencontre de l’avenue de la Gare n’est plus accessible aux véhicules depuis ce mardi et jusqu’à vendredi au moins. Jeudi, toute circulation sera interdite dans le secteur de la gare et jusqu’au croisement de la rue de l’Avenir.

Aux Breuleux, la rue du Curé Beuret et la rue de l’Industrie seront fermées aux voitures dès 17h30 et jusque vers 19h. La rue de la Gare sera également fermée lors du passage du cortège. La police souligne qu’il ne sera pas possible de stationner au lieu même de la manifestation mais des parkings sont prévus dans les environs.

Des déviations et de la signalisation seront mises en place pour orienter les automobilistes. /comm-alr