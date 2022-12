Deux lauréates pour l’atelier d’artistes du Jura à Paris

Les places du canton du Jura à la Cité internationale des arts de Paris ont été attribuées pour l’année 2023-2024. L’État jurassien indique mardi dans un communiqué que le ministre de la culture, Martial Courtet, a choisi l’illustratrice et autrice Maeva Rubli et la graphiste Lou Rais, sur proposition de la Commission cantonale de gestion des ateliers d’artistes. Les deux lauréates se succéderont ainsi dans l’atelier d’artiste du canton du Jura entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

La Delémontaine Maeva Rubli est née en 1996. Elle a obtenu son bachelor en illustration fiction à la Haute école d’art et de design de Lucerne. L’autrice a déjà publié plusieurs ouvrages dont « Le livre d’Esther » et « Sens dessus dessous ». Sa résidence à Paris lui permettra de travailler à la réalisation d’un nouveau roman graphique. Lou Rais habite, de son côté, à Courrendlin. Elle est née en 1997 et a obtenu un bachelor en design graphique à l’ECAL, à Lausanne. À Paris, elle travaillera sur un projet de recherche sur l’architecture à travers la création d’images. /comm-alr