Jacqueline Étique, élue à la surprise universelle

Elle sortira finalement troisième suppléante. « Je me suis dit : bon, ben voilà, je risque de siéger de temps en temps. Mais là, présider la première séance, c’était la grande surprise du jour, on ne me l’avait pas vendu comme ça ! », rit la nouvelle élue. Un rôle qu’elle est cependant prête à assumer : « J’ai toujours pris mes responsabilités. » Aidée par son conjoint qui a déjà siégé au Conseil de ville et connaît donc les rouages de l’institution, Jacqueline Étique a tout juste commencé sa formation accélérée. « Il m’explique un peu comment ça se déroule. Il m’a fait écouter le discours d’un précédent président, donc je vais m’atteler à cette tâche ! Mais j’ai quand même baigné dans la politique plus jeune par ma famille, je lis les journaux donc je ne suis pas complètement éloignée du monde politique », précise la doyenne de la prochaine législature. Sa seule hantise, « commettre une erreur dans le protocole ». Mais en tant qu’ancienne enseignante, nul doute qu’elle retrouvera de précieux réflexes au moment de diriger, à la clochette, cette classe d’élus… un peu plus âgés que ses anciens élèves de primaire. /jpi