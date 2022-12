« Puffs bars » interdites aux mineurs

La vente aux mineurs de cigarettes électroniques est désormais interdite dans le Jura. Le Gouvernement a approuvé l’adaptation de l’ordonnance relative à la vente de produits du tabac pour intégrer l’interdiction de la vente de « cigarettes électroniques » et tout « produit similaire » (ces deux notions sont ajoutées) aux mineurs. Il explique mardi dans un communiqué que ces interdictions ont pour but de protéger la santé des enfants et adolescents face aux effets nocifs des produits du tabac et des cigarettes électroniques. Cela comprend les « puffs bars », cigarettes électroniques jetables en vogue auprès des jeunes, au sujet desquelles une sensibilisation est menée.

Concrètement, selon cette disposition, précise l’exécutif, tout point de vente a l’obligation de placer une affiche rappelant l'interdiction de vente de ces produits aux mineurs. De plus, il est obligatoire d'annoncer les automates vendant des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des produits similaires auprès du Service de la santé publique. Ces automates doivent avoir un dispositif de contrôle de l'âge.







« Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas de bonbons ni de jouets »

Le canton rappelle que la cigarette électronique connaît depuis quelques années un succès croissant auprès des jeunes, notamment les « puffs bars ». Elles ont un goût sucré et fruité, sont colorées et ont fréquemment une forme qui ressemble à un stylo. Elles font l’objet d’un marketing ciblé sur les jeunes sur Internet et les réseaux sociaux. Le canton du Jura n’est pas épargné par le phénomène, apparu il y a quelques temps auprès d’enfants et adolescents, parfois très jeunes. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas de bonbons ni de jouets, insiste le communiqué. Elles contiennent le plus souvent de la nicotine. Les effets sur la santé des autres substances inhalées lors de leur utilisation ne sont pas connus, particulièrement pour les jeunes. Il y a encore un risque qu’en consommant des « puffs bars », le jeune passe ensuite à la consommation de cigarettes traditionnelles.

Un courrier d’information a été adressé conjointement par le Service de la santé publique, le Service de l’enseignement et le CIPRET Jura à tous les parents d’élèves de la scolarité obligatoire. /comm-lbe