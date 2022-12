La pluie givrante a provoqué des accidents dans le Jura

La police cantonale jurassienne n’a pas chômé mardi. De nombreux accidents ont eu lieu sur les routes de la région en fin de journée et jusqu’en début de nuit en raison de pluies givrantes. Des blessés légers et de nombreux dommages matériels ont été constatés. Par ailleurs, un choc entre une voiture et un cycliste s’est produit mardi vers 17h dans le giratoire du Stand à Delémont. Un automobiliste qui circulait sur la route de Porrentruy n’a pas remarqué le conducteur du deux-roues qui arrivait sur sa gauche. Le cycliste a chuté et a été blessé. Il a été pris en charge par une ambulance et conduit à l’Hôpital du Jura. /comm-fco