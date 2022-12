Le Prix Zonta 2022 remis à Anne-Laure Schwab

Anne-Laure Schwab remporte le Prix Zonta 2022. Ce dernier est attribué tous les deux ans et doté de 5’000 francs. L’entrepreneure l’a reçu pour sa marque de bijoux modulables Liliflo et son Atelier-Boutique sis à Delémont. Le Zonta Club Delémont indique dans son communiqué que le jury a été séduit par « les aspects entrepreneuriaux, créatifs, familiaux et sociaux défendus par la lauréate, ainsi que sa ténacité et la qualité des produits ». Le jury a remis ce prix à Anne-Laure Schwab ce mercredi lors de sa séance mensuelle. /comm-fwo