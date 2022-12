Un photographe delémontain pourra exposer ses œuvres à Belfort

Les œuvres d’un photographe delémontain seront accrochées sur les murs de l’Hôtel de Ville de Belfort au printemps 2023. Dans Le cadre du jumelage entre les deux villes, les autorités de Delémont lancent un appel à candidature pour participer au mois de la photographie qui se tiendra dans la ville française. Cette manifestation est organisée depuis 2017. Du 1er au 30 avril, une soixantaine d’expositions photographiques sont prévues dans divers lieux institutionnels et commerces belfortains. Un photographe de Delémont aura l’opportunité de présenter ses photographies dans la salle Klébert de l’Hôtel de Ville. Le thème des œuvres exposées est libre. L’artiste sera choisi par un jury composé du Service de la culture, des sports et des écoles et de membres de la Commission de la culture. En contrepartie, un photographe de Belfort exposera ses prises de vue dans une galerie de la capitale jurassienne.



Le communiqué indique encore que les dossiers de candidature sont à faire parvenir au Service cse jusqu’au 20 janvier 2023. /comm-fwo