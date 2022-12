Une nouvelle casquette pour Pierre-Alain Berret

Pierre-Alain Berret remplace Anita Rion à la présidence du GIP, le Groupement interprofessionnel du canton du Jura et du canton de Berne. Il reprend ainsi également la présidence du Salon interjurassien de la formation. La nomination du directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura a été avalisée par l’assemblée générale, selon un communiqué diffusé ce mercredi matin. Anita Rion passera la main dès le début de l’année prochaine après dix ans passés à la tête du GIP dont la principale mission consiste à promouvoir la formation professionnelle sous toutes ses formes. Elle avait succédé à l’Imérien John Buchs. Le communiqué précise que Pierre-Alain Berret saura, en tant que futur président du GIP, « faire un nouveau pas pour concilier les démarches et d’orientation et de formation des jeunes et des prestataires de services concernés avec les intérêts économiques du canton du Jura et de la partie francophone du canton de Berne ».

A noter encore que le secrétariat du GIP sera repris par Marlyse Fuhrer. L’organisation se dote, enfin, de quatre nouveaux membres dans son Conseil stratégique. Marion Vermot, Marlyse Fuhrer, Fred-Henri Schnegg et Adriano Cattaneo ont été nommés en remplacement de Séverine Favre, Catherine Bernet, Jean-Frédéric Anker et Fabien Kohler. /comm-fco