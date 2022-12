Le Jura fête sa conseillère fédérale

Le Jura a accueilli sa première conseillère fédérale avec ferveur. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies ce jeudi après-midi pour recevoir Elisabeth Baume-Schneider à Delémont. A son arrivée de Berne en train spécial à 14h, la foule a acclamé la Jurassienne et agité des drapeaux suisses et jurassiens. Environ 800 enfants ont formé une haie d’honneur lors du passage du cortège officiel mené par Elisabeth Baume-Schneider et la conseillère fédérale démissionnaire Simonetta Sommaruga. Des élus fédéraux, le Gouvernement jurassien et d’autres officiels composaient le cortège. L’élue Franc-Montagnarde a profité du bain de foule pour saluer des proches, des amis et la population tout au long du parcours.







Retour en image sur la réception d'Elisabeth Baume-Schneider :