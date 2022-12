Un apéritif pour Elisabeth Baume-Schneider et pour « un moment historique »

Car durant l’apéro, le terroir jurassien ravira les papilles des 1'200 convives attendues. Une vingtaine de personnes prépareront et serviront les 120 toétchés, 44kg de saucisse sèche, 25kg de Tête de Moine ou encore les plus de 300 bouteilles de vin blanc, rosé et rouge de la région prévus pour l’apéritif. Katia Belser n’a jamais eu à gérer une telle organisation. « Ce sera quelque chose d’unique. Une fois ont est arrivé à 650 personnes mais 1'200 c’est vraiment exceptionnel », indique-t-elle. En même temps, on ne fête pas l’élection d’une Jurassienne au Conseil fédéral tous les jours. Et autant le faire avec un bout de toétché dans une main et un verre dans l’autre… sans oublier de les libérer au moment d’entonner La Rauracienne. /nmy