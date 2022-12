Amélie Brahier à la tête du Parlement, Jacques Gerber à celle du Gouvernement

Amélie Brahier présidera le Parlement jurassien en 2023. La députée du Centre des Enfers a été élue par ses collègues du législatif vendredi après-midi, avec 48 voix. Elle succèdera le 1er janvier prochain à l’UDC de Saignelégier Brigitte Favre. Amélie Brahier est membre du Parlement depuis 2016.

Une autre Franc-Montagnarde accédera au perchoir l’an prochain. La députée verte du Bémont Pauline Godat a été portée à la vice-présidence du Parlement, avec 44 voix. Quant à la deuxième vice-présidence, elle a été attribuée au député-maire PLR de Rossemaison Yann Rufer, qui a recueilli 53 voix.

Le Parlement jurassien a aussi procédé à la nomination des scrutateurs. Jacques-André Aubry (Le Centre/Les Breuleux) et Leïla Hanini (PS/Delémont) ont été élus avec respectivement 51 et 39 voix. Blaise Schüll (PCSI/Bassecourt) et Ivan Godat (Les Verts/Le Bémont) ont été élus scrutateurs-suppléants, obtenant respectivement 47 et 43 voix.





Jacques Gerber, comme en 2019

Du côté du Gouvernement, la présidence pour l’an prochain est revenue à Jacques Gerber. Le ministre libéral-radical de Porrentruy a obtenu 54 voix pour succéder au PCSI du Noirmont David Eray le 1er janvier. L’Ajoulot dirigera l’exécutif cantonal pour la deuxième fois après 2019, l’année où le canton a célébré son 40e anniversaire. La ministre socialiste de Porrentruy Rosalie Beuret Siess a quant à elle été portée à la vice-présidence de l’exécutif. Elle a récolté 49 voix. /rch