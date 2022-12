Festi'Live, un nouveau festival à Porrentruy

Des chanteurs et des musiciens vont prendre la place des hockeyeurs et autres patineurs, à la Raiffeisen Arena de Porrentruy. Les 9 et 10 juin prochains, la première édition de Festi'Live sera organisée dans le batîment bruntrutain. Ce nouveau festival, mis sur pied par une bande de bénévoles passionnés, doit permettre de promouvoir l'image de la région grâce à des manifestations culturelles et musicales.





La chanson française à l'honneur

A l'affiche, des chanteurs français, tels que Jenifer, Jean-Baptiste Guégan et Christophe Willem, mais aussi des groupes locaux, à savoir Dark Jane, Dyldo, Galaad et L Wings. Chaque soirée se terminera sur les notes de DJ Zauggy. « Nous voulions permettre à des artistes de la région de se produire sur une scène qui devrait attirer jusqu’à 5'000 personnes par soir », raconte Walter Schumacher, président de Festi’Live. Ce patron de garage ajoulot a rêvé ce festival durant plusieurs mois : « Ca fait un an, un an et demi qu’on l’organise », précise-t-il. Selon lui, la région a besoin d'un nouvel événement culturel, pour faire rayonner la région et « offrir du bonheur aux gens ».





Quelques défis…

La création d’un nouveau festival n’était toutefois pas sans déifs. « Il a d’abord fallu trouver un lieu qui permettre d’organiser des concerts et d’accueillir un grand public. La Raiffeisen Arena s’y prête bien, on peut proposer des places debout, des places assises, des loges… et peu importe la météo, le festival pourra battre son plein ! », déclare Walter Schumacher. Il confie aussi que ça n’a pas été simple de se vendre auprès des artistes et des sponsors : « Ils ont peur, parce qu’ils ne savent pas qui on est et ce qu’on est en train de faire… Je pense que lorsqu’on organisera une deuxième ou une troisième édition, le démarchage sera plus simple car on aura déjà fait nos preuves ! » Le festival est géré par des bénévoles. Le comité directeur insiste : s’il y une plus-value, elle servira à organiser une deuxième édition de Festi’Live. La billeterie pour les concerts de Festi’Live est ouverte depuis vendredi. /cto