Stand'été revient avec le plein de confiance

Chahuté ces dernière années, Stand'été est de retour pour une nouvelle édition à Moutier. Le festival interjurassien des arts de la scène avait été annulé en 2017 car trop proche du vote sur l'appartenance cantonale. Rebelotte en 2021, mais cette fois-ci pour des raisons sanitaires. L'an 2023 seront donc celui du retour à la normale pour le comité d'organisation, qui a longuement rongé son frein. Tous les voyants sont désormais au vert. Politiquement et sanitairement, le contexte s'est éclairci, s'est réjoui vendredi le président du comité Alain Tissot. C'est donc dans l'enthousiasme que les chevilles ouvrières de Stand'été ont pu plancher sur cette nouvelle édition, la huitième, qui s'étendra du 24 juin au 8 juillet 2023.





Remise en question

La période de latence provoquée par le Covid a été l'occasion de réfléchir au rôle de Stand'été. « Depuis peu, le paysage culturel régional s’est modifié avec l’arrivée de Nebia à Bienne et du Théâtre du Jura à Delémont. Nous en avons profité pour nous remettre en question », explique Alain Tissot. Surtout, une rencontre a été organisée début 2022 avec les principaux partenaires que sont les cantons de Berne et du Jura ainsi que la ville de Moutier, dans un contexte de futur transfert de la cité prévôtoise dans le canton du Jura. « Il en est ressorti que tous les partenaires tiennent à Stand’été », souffle Alain Tissot. « Le soutien est clair et partagé. Il y a aussi cette envie forte de maintenir un tel festival à Moutier dans le contexte actuel, Stand’été favorisant les échanges et les rencontres. » C'est ainsi que l'édition 2023 est apparue comme une évidence, et celle de 2025 est en bonne voie. Quant à la suite, l'équilibre des subventions entre Berne et Jura pourrait être redéfini. « Ces discussions ont déjà lieu en toute transparence et en bonne intelligence », constate le président. Le budget global de la manifestation s'élève à 700'000 francs, dont plus de la moitié est assurée par les cantons et la commune.