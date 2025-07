Stand’été a tenu toutes ses promesses

Une édition record pour Stand d’été à Moutier. Au bilan, Alain Tissot, le président du comité d’organisation s’exclame : « On la voulait comme ça, on rêvait qu’elle soit magnifique et pleine de couleurs ». Et ce fut le cas selon lui. « On est super content, on a eu une belle affluence, des gens heureux et des sourires partout », constate-t-il. Une édition record pour lui, qui fait état d’une affluence comprise entre 6'000 et 7'000 personnes sur l’ensemble de la manifestation.