« Un grand cru » pour Stand’été

La 8e édition de Stand'été a ravi ses organisateurs et le public. Le festival artistique prévôtois s'est terminé samedi soir à l'ancien Stand de Moutier. Entre 5'000 et 6'000 personnes ont assisté aux représentations, selon une première estimation. « On est très, très content », affirme le président du comité d’organisation Alain Tissot. « Au niveau de la fréquentation, c’était magnifique. 80-90% de remplissage, sachant qu’on a des soirées durant lesquelles on n’espère pas remplir la salle », précise-t-il. « Artistiquement, c’était certainement un grand cru », selon Alain Tissot, qui fait notamment référence à la programmation de l’un des opéras les plus joués au monde, La Bohème de Giacomo Puccini. « Les gens à la sortie étaient émerveillés. Pour nous, une belle réussite cette Bohème, peut-être la plus belle, en ce qui me concerne j’ai vibré du début à la fin chaque soirée », se réjouit Alain Tissot.