Un week-end dédié au Hip-Hop à Porrentruy

Un week-end à la découverte de la culture, de l’histoire et des valeurs du Hip-Hop. Il est organisé par l’artiste jurassien Nepthune à l’occasion du vernissage de son nouvel album orienté rap intitulé « Acqua/réelle ». Ce sera vendredi soir et samedi à Porrentruy, avec des conférences, une « Block Party » (fête de quartier) et un festival d’artistes et de groupes régionaux. « Le but, c’est de faire venir des intervenants représentant les 4 moyens d’expression du Hip-Hop, à savoir la danse, le DJing, le rap et le graffiti, afin qu’ils parlent de leur art respectif pour faire comprendre aux gens les dessous et les origines de ce mouvement, et ainsi casser les éventuels à priori », explique Bryan Zola, alias Nepthune.

L’événement a été mis sur pied en collaboration avec des étudiants de la classe de Développement des technologies de l’information et de la communication de l’École de commerce de Delémont, dont Nephtune est l’enseignant. Ceux-ci ont eu 5 semaines pour réaliser ce travail noté. « Nous avons monté une petite agence de presse pour l’organisation et la promotion de l’événement. Les étudiants devaient créer des supports par rapport à tout ce qui touche à la communication et au visuel autour de la réalisation de cet album », poursuit Bryan Zola.