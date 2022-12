Un marché de Noël réussi à Delémont

Un marché de Noël sous la neige, dans le froid, mais qui s'est bien déroulé : l'union des commerçants delémontains s'est réjoui de cette édition. Une cinquantaine d'exposants ont présenté leurs produits et créations de vendredi à dimanche soir. De nombreuses enseignes de la Vieille ville étaient aussi ouvertes et ont pu servir des clients. Des clients qui ont répondu présents tout au long du week-end, même s'ils se sont faits plus rares dès 16h, dimanche, selon Romain Bürki, membre de l'union des commerçants delémontains... la finale de la Coupe du monde de football a quelque peu vidé les rues. /cto