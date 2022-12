La SEDRAC devra trouver un nouveau président

Après 10 ans à la tête de la SEDRAC, Gérard Guenat va passer le témoin. L’ancien maire de Porrentruy de 2004 à 2012 a donné sa démission cet été. Elle prend effet en fin d’année. La Société d’équipement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs a pour but d’aider au développement économique du district en mettant à disposition des parcelles. Gérard Guenat précise que désormais un accent particulier est mis sur « la recherche des entreprises qui pourraient s’implanter ». « C’est une collaboration qui doit aussi s’effectuer dans le sens plus large du terme avec les communes et avec d’autres associations », indique le futur ex-président lundi matin en direct dans La Matinale. Le principal chantier de la présidence de Gérard Guenat a été le dézonage de la future zone d’activités d’intérêt cantonal entre Courgenay et Cornol.

Alors que la Société d’équipement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs ne possède plus qu’une seule parcelle de libre dans la zone existante à Courgenay, un espace de 40 hectares pourra être mobilisé progressivement dans les 30 prochaines années. Il faudra d’abord acquérir le foncier, le viabiliser et le mettre sur le marché, selon Gérard Guenat qui laissera cette tâche à son successeur. /ncp