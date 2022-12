Les dicastères ont été répartis à Haute-Sorne

Etienne Dobler ne sera plus en charge des finances à Haute-Sorne. Le Conseil communal a procédé à la répartition des dicastères en vue de la prochaine législature, selon une information transmise lundi matin à la presse. L’ancien candidat à la mairie (PS) s’occupera désormais de l’environnement et de l’informatique. Les finances reviendront à Pascal Crétin (Le Centre). Le nouveau maire, Eric Dobler (Le Centre), sera en charge de l’administration générale, des bourgeoises et de la sécurité publique. Du côté des autres nouveaux élus, Olivier Chèvre (PCSI) dirigera la dicastère de l’énergie, de la culture, des sports et des loisirs. Yvonne Lucchina (PS) sera en charge du dicastère des écoles et de la cohésion sociale, Bernard Vallat (Le Centre) de celui des bâtiments.

Valérie Soltermann (Haute-Sorne Avenir) conservera le dicastère des services communaux. C’est également le cas de Gérard Ruch (Le Centre) qui reste à l’urbanisme et de Frédéric Juillerat (UDC) aux travaux publics.

Notez que le poste de vice-maire sera occupé par Etienne Dobler en 2023. /comm-alr