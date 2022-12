La Baroche tient la solution pour éviter des pénuries d’eau

Les citoyens de La Baroche en auront bientôt fini avec les problèmes d’approvisionnement en eau. Ce mardi soir, lors de l’assemblée communale, un crédit de 290'500 francs sera soumis aux ayants droit. Il doit permettre de réaliser un raccordement en eau de secours avec la canalisation de l’Ante, une des sources qui alimente Porrentruy, mais qui se trouve sur le territoire de Charmoille. Il faut savoir que la commune de La Baroche compte de nombreuses sources sur son territoire. A tel point que plusieurs ont été cédées les siècles derniers à d’autres localités. Ainsi Porrentruy, Alle et le Syndicat des eaux de la Vendline pompent de l’eau à Charmoille, Pleujouse et Asuel. Malheureusement pour La Baroche, celles qui restent en mains communales ne suffisent pas en période de sécheresse. Des solutions temporaires ont été trouvées lors des précédents étés : des camions-citernes ont injecté de l’or bleu dans le réservoir et la commune d’Alle a accepté de partager sa source.