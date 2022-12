Le diocèse de Bâle nomme son nouvel évêque auxiliaire

Josef Stübli sera le nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Bâle. Le pape François a confirmé mardi le choix opéré par l’évêque Felix Gmür. Âgé de 61 ans, Josef Stübli succède au Jurassien Denis Theurillat qui a démissionné en 2021. Il est actuellement curé de Baden depuis 2008, ainsi que dans d'autres paroisses argoviennes de la vallée de la Limmat.

Après avoir grandi en Suisse centrale, il a étudié la philosophie et la théologie à Lucerne et à Munich, avant d'être ordonné diacre, puis prêtre en 1988. Le nouvel évêque auxiliaire sera ordonné le 26 février prochain à Soleure.







Grande expérience

« Je me réjouis qu’en la personne de Josef Stübli, un pasteur et un prêtre expérimentés assument les tâches d’évêque auxiliaire. Il est enraciné dans notre diocèse et connaît, du fait de sa longue expérience personnelle, les joies et les souffrances, les soucis et les besoins des fidèles et de nous, les agents pastoraux », a déclaré Felix Gmür.

Le diocèse de Bâle est le plus grand de Suisse. Il regroupe plus d'un million de fidèles, dont 120'000 francophones, dans dix cantons, dont le Jura et Berne. /ATS-gjo