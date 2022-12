Perrefitte ne veut pas quitter les pompiers de Moutier

A Perrefitte, on ne veut pas quitter le corps des sapeurs-pompiers de Moutier. Les citoyens ont refusé jeudi dernier lors de l’assemblée communale de rejoindre les pompiers du Cornet après le transfert de la cité prévôtoise vers le canton du Jura, comme le proposait les autorités locales. Cela s’est joué de peu : 42 non contre 39 oui, a rapporté le Quotidien jurassien. Un dossier brûlant qui a mobilisé près de 90 habitants ce soir-là.

La maire de Perrefitte Virginie Heyer s’attendait à une telle mobilisation citoyenne pour parler de ce sujet « hautement émotionnel ». D’ailleurs, un tout-ménage des opposants à la proposition des autorités avait été distribué quelques jours plus tôt. Il invitait les habitants à se présenter à l’assemblée et à voter « non ».

Maintenir la collaboration avec les soldats du feu de Moutier semble être une évidence pour la majorité des ayants droit de la commune. Mais il existe d’autres alternatives bernoises à proximité qui sont dans les normes, selon l’Assurance immobilière bernoise (AIB), présente à l’assemblée communale la semaine dernière. « Elles devraient pouvoir répondre parfaitement aux besoins de Perrefitte », assure Virginie Heyer.