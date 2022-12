Une fuite sans gravité dans une usine de Courrendlin

Une fuite d’acide chlorhydrique a eu lieu ce mardi, vers 11h15, dans une usine de Courrendlin. Un dispositif de bouclage a immédiatement été mis en place par la police cantonale et les pompiers. Personne n’a été blessé mais trois employés ont été auscultés à titre préventif sur place par une équipage ambulancier. Les émanations d’acide chlorhydrique peuvent entraîner des complications respiratoires et nécessitent d’être ventilés. La fuite a nécessité l’intervention de 14 pompiers du SIS 6/12 avec quatre véhicules et de 14 hommes du Centre de Renfort d’Incendie et de Secours de Delémont avec trois véhicules. Un chimiste et le service de l’environnement ont également été dépêchés sur les lieux. Tout danger pour la population a été écarté. La police cantonale jurassienne a procédé aux actes de sécurisation et d’enquête. /comm-fco