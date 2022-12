Clap de fin pour la Guinguette

La Guinguette met la clé sous la porte. La coopérative qui gérait le bar au Théâtre du Jura (TDJ) à Delémont comptait une petite centaine de personnes. Elle a été dissoute mardi soir lors de son assemblée avec effet au 31 décembre. Le président de la coopérative, Lionel Frésard, l’a confirmé à notre rédaction mercredi matin. À partir de l’année prochaine, ce sera le Théâtre du Jura qui reprendra la gestion du bar et de la petite restauration.

Pour le directeur de l’établissement, le concept de coopérative pour gérer le bar était une bonne idée mais d’autres éléments sont venus jouer les trouble-fêtes, comme le Covid ou des ambitions peut-être trop élevées. « Oui, on doit redimensionner. Avant, on avait 150 EPT répartis entre deux personnes. On ne va garder qu’un 50% », explique Robert Sandoz.