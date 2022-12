La grippe aviaire fait flamber le prix du foie gras

Aux Franches-Montagnes, la Maison Wenger ne propose plus de foie gras dans son restaurant. Elle a décidé de prendre un virage plus local et le plus éthique possible, selon le chef Jérémy Desbraux. Ce produit est toutefois utilisé dans les ventes à l’emporter. Là aussi, le cuisinier a remarqué une flambée des prix, mais il n’a pas rencontré de soucis d’approvisionnement. Il commande, en effet, des quantités qui sont bloquées d’une année à l’autre.

Globalement, le foie gras ne devrait donc pas manquer dans les assiettes des restaurants en cette fin d’année. Il faut toutefois s’attendre à débourser davantage pour en consommer.

Notez qu’une initiative populaire a été lancée au niveau fédéral pour demander l’interdiction d’importer ce produit en Suisse. /alr