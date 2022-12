Le Jura au soutien des ménages modestes face à l’inflation

« Lors de la publication du dernier rapport social, on a vu combien il y avait de Jurassiennes et Jurassiens dans la difficulté, ou qui pouvaient tomber à tout moment dans la pauvreté. Les personnes qui sont dans cette fragilité, on se doit de les aider », commente Nathalie Barthoulot, ministre jurassienne en charge de l'action sociale, en dépit de finances cantonales mal en point. « Mais la marge de manœuvre est possible et même essentielle. Objectivement, peut-on laisser des personnes dans la difficulté en se disant simplement que nos finances cantonales sont dans une situation délicate ? Bien sûr que cela a un coût, mais ce ne sont pas des montants très importants. On parle de 25 francs de plus par mois pour une personne à l’aide sociale, ça lui permet déjà de faire face à l’augmentation de certaines dépenses », précise la ministre. Parmi les autres mesures, les forfaits globaux versés par la Confédération dans le domaine de l’asile seront aussi indexés. En outre, le forfait d’entretien des personnes séjournant en institution passera de 240 à 246 francs. /comm-jpi