Le Jura aussi touché par la cyber-attaque contre Winbiz

Le Jura n’a pas été épargné par la grande cyber-attaque qui a visé le logiciel de comptabilité Winbiz le 21 novembre dernier en Suisse. On estime le nombre d’entreprises touchées à environ 200 dans le canton. Ce piratage rendant le logiciel inutilisable a mis leur travail à mal en cette période chargée de fin d’année. « Nous n’avons pas pu payer les salaires. Nous n’avons également pas pu faire les décomptes TVA au 30 novembre. Il y a aussi eu des problèmes de facturation, de paiements de fournisseurs et de gestion des stocks », explique Malika Chappuis, comptable et spécialiste de Winbiz à la fiduciaire Fidag Jura.

Tout semble aujourd’hui quasiment rentré dans l’ordre, mais les entreprises doivent désormais faire du rattrapage. « Nous avons d’abord dû redoubler d’efforts pour trouver des anciennes méthodes de travail pour traverser cette crise. Maintenant, on rattrape trois semaines de travail. Il faut remettre à jour les données et faire en sorte que les entreprises reprennent confiance », confie Malika Chappuis. /rch