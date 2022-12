Pollution dans la Golatte

La Golatte à Develier a été polluée. Mercredi vers 8h30, après une mauvaise manœuvre, un véhicule a été projeté et coincé entre le ruisseau et un champ. Suite au choc, du liquide de refroidissement s’est déversé dans le cours d’eau. Un collaborateur de l'office de l'environnement s'est rendu sur place pour effectuer des contrôles. Il n'y a pas de pollution et d'atteinte majeure pour la faune, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Les pompiers du Centre de Renfort d’Incendie et de Secours de Delémont (CRISD) et du Service d’Incendie et de Secours (SIS) Haut-Plateau sont intervenus pour absorber le produit polluant. En raison du poids et des dimensions importantes du véhicule accidenté, une entreprise spécialisée a été requise pour le dépannage. Le conducteur n’a pas été blessé. /comm-ech