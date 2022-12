Budget et dépenses passent la rampe à Alle

Les citoyens de Alle, réunis en assemblée communale mercredi soir, ont accepté le budget soumis par l’exécutif pour l’année prochaine. Il table sur un bénéfice de 21'000 francs. Les ayants-droits ont par ailleurs approuvé un crédit de 590'000 francs pour l’assainissement des infrastructures dans la rue Coin de Jonc ouest. Diverses dépenses d’investissement, pour un montant total de 320'000 francs, ont également été validées : 23'000 francs pour une machine de marquage routier, 20'000 francs pour un transformateur électrique au réservoir d’eau, 80'000 francs pour l’optimisation du réseau d’eau potable ainsi que 40'000 francs pour celui des eaux usées, et enfin 157'000 francs pour le crédit d’étude PRE – Lutte contre les crues. Divers règlements ont également été acceptés, notamment le nouveau mode d’administration et d’organisation du Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées de Porrentruy et environs (SEPE). /comm-jpi