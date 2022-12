L’église de Courrendlin parée pour les fêtes

C’est une église pimpante et plus lumineuse qui accueillera les fidèles de Courrendlin pour la messe de minuit. Le bâtiment a fait l’objet de travaux de rénovation : du sol aux luminaires en passant par les bancs et les murs, tout ou presque a été rafraîchi. Le but était d’éclaircir l’intérieur du bâtiment, qui s’était assombri au fil des années. La paroisse de Saint-Randoald, soutenue par le canton et la Confédération, a dépensé un demi-million de francs dans ces travaux.

Les fidèles pourront découvrir l’église St-Germain rénovée lors de la messe de minuit, la nuit du 24 au 25 décembre. L’inauguration officielle se tiendra le dimanche 8 janvier, avec un concert de la Sainte-Cécile. /lad