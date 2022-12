Le café devient plus cher dans les bars et restaurants jurassiens

Le café coûte de plus en plus cher dans les établissements jurassiens. Cette année, il a fallu débourser en moyenne 3,71 francs dans le Jura pour en boire un dans un bar ou un restaurant, d'après un sondage diffusé ce jeudi et réalisé par GastroJura, en collaboration avec Gastroconsult SA. C’est six centimes de plus que l’an dernier. Le café le moins cher du canton vaut 3,20 francs, le plus cher 4,00 francs. Il y a dix ans, cette boisson valait en moyenne 3,59 francs dans le Jura.





Autres boissons et mets concernés

Cette tendance se confirme avec les prix des autres boissons et mets dans les restaurants et bars de notre région. De manière générale, les prix ont augmenté cette année dans les établissements. Ils affichent une hausse de 2,31% en moyenne, d’après la faîtière. L’assiette du jour revient en moyenne à 17,19 francs, la fondue au fromage à 21,64 francs, alors que la bière suisse à la pression coûte 3,93 pour 3dl et une eau minérale ouverte de 3dl 3,62 francs.





Augmentation limitée attendue

Selon le sondage, les prix des consommations dans les restaurants du Jura pourraient connaître une hausse de 1,75% l'an prochain. GastroJura estime qu’il est « surprenant de constater un aussi faible taux d’augmentation » qui ne compensera pas la hausse des prix des marchandises, de l’énergie ou encore des salaires. Près de 40% des établissements qui ont été sondés soulignent, par ailleurs, qu’ils manquent de personnel. Parmi ces restaurants et bars, plus de la moitié ont fait le choix de réduire les heures d’ouverture. /comm-mle