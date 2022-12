Porrentruy livre ses témoignages

Un ouvrage pour rendre hommage à l’âme de Porrentruy. « Porrentruy se livre » vient de sortir de presse. Il a été réalisé par quatre Bruntrutains et édité aussi dans la ville par les Editions Le Pays. Au fil des 300 pages, on découvre des photographies réalisées par Géraud Siegenthaler qui a capturé des moments de vie du chef-lieu ajoulot. Pas de cartes postales, mais bel et bien des images « vivantes ». « C’est de l’action », relève avec humour le photographe qui a travaillé la mise en page avec le graphiste Arnaud Chappuis. On peut aussi y lire des textes de l’auteure bruntrutaine Elisa Shua Dusapin, ainsi que des témoignages de 24 personnalités de la région sur leurs liens avec Porrentruy. Des récits recueillis par la journaliste Coraline Kaempf.