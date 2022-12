Le Français Tébo sera l’invité d’honneur de Delémont’BD 2023. La 9e édition du festival aura lieu du 16 au 18 juin et un parcours d’expositions extérieures sera proposé du 9 juin au 13 août, annonce l'organisation dans un communiqué ce jeudi. La cuvée 2023 mettra particulièrement en avant l’humour. Un choix qui répond au style de Tébo : Delémont’BD présente l’auteur et dessinateur comme un maître du rire décomplexé.

L’artiste s’est fait connaître pour la série BD pour enfants Samson et Néon. Il a ensuite imposé son style avec Captain Biceps, bande dessinée à succès dont les scénarios sont écrits par Zep, son compagnon de route de toujours, et qui met en scène avec un humour assumé un superhéros parodique. L’œuvre de Tébo, faite tantôt d’illustration d’ouvrages de vulgarisation scientifique, tantôt de réalisation de bandes dessinées plus « jeunes », vise un public multigénérationnel. Pour les éditions Dupuis, il imagine et publie depuis 2019 l'étonnante série Raowl.

Le Grand Trissou de Delémont’BD 2023 connaît déjà les lieux : il était là en 2015, lors de la première édition, et y était revenu deux ans plus tard.

Si la présence de Tébo est assurée, il faudra attendre la mi-mai pour avoir le programme complet du festival, qui réunira 50 autrices et auteurs. /comm-tbe