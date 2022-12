Un accident aux Franches-Montagnes mais pas de blessé

Un accident de la circulation s’est produit ce jeudi après-midi, vers 14h20, entre Les Emibois et Saignelégier, à la hauteur de Muriaux. Une automobiliste a dévié de sa trajectoire sur la droite et a percuté un panneau de signalisation ainsi qu’une balise. Personne n’a été blessé. Le service des infrastructures est intervenu pour nettoyer la chaussée et pour mettre en place une signalisation provisoire. Le véhicule a été évacué par le dépanneur de service et la circulation a été perturbée pendant une trentaine de minutes. /comm-fco