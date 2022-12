Vieillir en bonne santé et à domicile

La nouvelle cheffe du Service jurassien de la santé publique a pris ses fonctions il y a près de trois mois. Mélanie Brülhart était ce jeudi l’invitée de La Matinale pour évoquer les dossiers prioritaires et la santé des Jurassiens. La Delémontaine, pharmacienne de formation, explique que « les Jurassiens se considèrent en bonne santé » même si « la population jurassienne est plus âgée que la population suisse » et que « les Jurassiens sont un peu plus en surpoids que le reste de la population suisse. Le tabagisme est aussi plus élevé ». Parmi ses priorités figure notamment la prise en charge des personnes âgées. « Les baby-boomers sont à la retraite et auront besoin de soins d’ici quelques années », explique celle qui souhaite que la population « reste à domicile le plus longtemps possible parce que beaucoup de personnes attendent un placement dans les lits d’attente » dans les hôpitaux. /mmi