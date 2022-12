Codirection à la tête de la culture

L'Office de la culture du canton du Jura sera dirigé par un binôme : le Prévôtois Valentin Zuber et la Bruntrutaine Elodie Paupe succèderont le 1er mars 2023 à Christine Salvadé, récemment nommée à la tête de l’unité Culture de la RTS.

Valentin Zuber, actuel délégué à la promotion culturelle du canton du Jura, et Elodie Paupe, collaboratrice scientifique à l'Office de la culture, mèneront conjointement la politique culturelle et la gestion de l'Office de la culture. Tous les deux auront un taux d'occupation de 50%, annonce vendredi le Gouvernement.

De par leurs expériences et leur formation, le canton estime qu'ils offrent une excellente complémentarité. Elodie Paupe, 32 ans, sera en charge des questions de patrimoine et Valentin Zuber, 33 ans et conseiller municipal à Moutier, des arts vivants. /ATS