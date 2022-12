Les santons prennent vie à Boncourt

Les personnages de la crèche prennent vie entre les mains de Roger Martin. Ce retraité de Boncourt aménage dans sa cave un véritable décor de Bethléem. Nuit étoilée, eau qui coule et chants de Noël accueillent le visiteur qui est attiré par plus de 500 figurines. Les santons cheminent sur une dizaine de mètres pour aller admirer l’enfant Jésus. Autour des personnages, le retraité a créé de ses mains de petites maisons, des charrettes, des ponts et bien d’autres ustensiles.