Générosité solidaire entre deux familles d’ici et d’Ukraine

L’image avait fait le tour de la Suisse romande début mars : les premiers réfugiés ukrainiens arrivaient en bus à Alle. Parmi eux, Luda (70 ans), sa fille Tania (46 ans), et son petit-fils Aleksei (19 ans). Ensemble, ils sont placés chez Antonio et Marie-Andrée Forte, couple du village ajoulot qui s’était proposé spontanément. « On a créé un très bon lien et passé du bon temps, raconte Marie-Andrée Forte. Tania parle italien, c’était précieux pour communiquer ». La vie sous le même toit dure deux mois avant que la fratrie ukrainienne ne déménage dans un appartement mis à disposition par l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM). Mais la famille Forte ne veut pas « abandonner » les Ukrainiens. « On les a aidés à s’installer, à trouver ce dont ils avaient besoin », explique Marie-Andrée.

Les contacts demeurent, se renforcent même, au point qu’en novembre, quand Marie-Andrée doit se faire opérer un pied, Luda et Tania lui lancent : « Ton pied, ce n’est pas de chance, mais c’est une chance pour nous de pouvoir vous aider ! » Ni une, ni deux, les Ukrainiennes reviennent quotidiennement à Alle pour soutenir Marie-Andrée qui ne peut que peu bouger son pied. « J’étais gênée », avoue la Jurassienne, « mais finalement je me suis dit pourquoi pas ? »