La maladie a conduit la famille Schneeberger sur les routes

Un diagnostic qui a chamboulé la vie de la famille Schneeberger. Lorsque Laëtitia, la maman, a appris en 2015 qu’elle souffrait d’une maladie neurodégénérative qui perturbe ses mouvements, l’ataxie cérébelleuse, elle a décidé avec son époux Toni de quitter Perrefitte pour voyager. L’annonce du diagnostic à peine reçue, « tout de suite en rentrant j’ai proposé à Laëtitia de vendre la maison et de partir », explique le papa. La famille parcourt l’Europe en camping-car depuis trois ans et demi pour permettre à leurs fils Raoul, 14 ans, et Emric, 11 ans, deux prodiges du VTT, d’exploiter leur potentiel. « On ne voulait pas voyager en sachant pas où l’on va. Comme à l’époque les garçons aimaient déjà le vélo, on a pris pour fil rouge la découverte de bike parks en Europe », indique Toni. Pour ce dernier, le choix de partir a été le bon.