L’éolien domestique n’a pas le vent en poupe dans le Jura

Il n’existe pas d’étude pour mesurer le potentiel de l’éolien domestique dans le Jura. C’est la réponse qu’a donné récemment l’exécutif cantonal à une question écrite de Yann Rufer. Le député PLR appuyait sa requête sur le risque grandissant de pénurie d’électricité. Il souhaitait obtenir des renseignements quant aux conditions pour ériger un mât éolien domestique. Il voulait aussi savoir dans quelle mesure le canton a recours à cette forme d’énergie renouvelable pour alimenter ses infrastructures.

Dans sa réponse, le Gouvernement jurassien tente de dresser une liste des critères à remplir pour ériger son propre mât au sol. L’éolienne doit entre autres mesurer moins de 30 mètres, compenser toute son énergie grise (à savoir l’énergie nécessaire à sa production, à son transport et à son installation) et respecter plusieurs critères environnementaux ainsi que la loi sur l’aménagement du territoire (LAT). À cela s’ajoutent notamment le bruit, l’intégration dans le paysage et la protection de la nature et du patrimoine. Le Gouvernement mentionne en somme qu’une analyse au cas par cas sera effectuée pour déterminer les règles applicables à chaque projet. Mais dans tous les cas, l’installation d’une éolienne domestique est soumise à un permis de construire.

L’exécutif souligne ensuite que les efforts du canton sont concentrés sur la pose d’installations solaires sur les toitures du parc immobilier cantonal. Ce système de production d’énergie représente plusieurs avantages, selon le Gouvernement. Il est modulable, extensible, résistant aux intempéries et engendre un faible impact visuel. Le Gouvernement jurassien relève encore que dans le contexte actuel, il garde l’esprit ouvert aux différentes solutions de production d’énergies renouvelables. L’éolien domestique en fait partie. Des analyses devront être menées pour identifier clairement les possibilités. /comm-ech