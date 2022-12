Le feu sur les hauteurs de Delémont

Un incendie s'est déclaré ce mercredi matin sur les hauteurs de Delémont. Un local annexe et une écurie ont pris feu à la ferme du Pré Grebis, située non loin du Château du Domont. Personne n’a été blessé. Un important dispositif de secours a été mobilisé, appuyé par des agriculteurs qui ont été sollicités pour amener de l’eau sur place. L’incendie a pu être maîtrisé et le corps de logis qui se trouve à proximité n'a pas été touché par les flammes. Quant aux animaux qui se trouvaient dans l'écurie - soit des bovins, des volailles et des moutons - ils ont pu être évacués.

Développement à suivre. /mle-fco