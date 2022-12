Un huitième voyage en Ukraine pour l’association JJGO

Des tonnes de matériel humanitaire continuent d’être acheminées entre les Franches-Montagnes et l’Ukraine. L’association JJGO s’apprête à partir pour son huitième voyage dans le pays en guerre. Alors que l’hiver rend la situation encore plus compliquée sur place, les bénévoles restent toujours à la recherche de petits poêles à bois, de vêtements chauds, de couvertures ou encore de sacs de couchage. Plus de huit tonnes de matériel ont déjà été récoltées il y a une dizaine de jours lors d’une grande collecte organisée dans plusieurs villages taignons.

Membre de l’association, Jean-Marc Baume salue la générosité de la population jurassienne. « Pour le moment, l’hiver n’est encore pas trop violent en Ukraine, mais il y a du froid et de l’humidité. Il y a beaucoup de villages qui n’ont pas d’électricité », explique le bénévole. Ce dernier a récemment apporté son aide sur place afin d’installer une génératrice dans un foyer de réfugiés qui accueille également les villageois privés de courant. Le voyage jusqu’en Ukraine nécessite plusieurs jours de route. « Les douanes hongroises et polonaises sont très compliquées. Il y a beaucoup d’attente. Désormais, on passe par la Roumanie pour avoir plus de facilités », indique Jean-Marc Baume.