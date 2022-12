Un postulat pour alléger la règlementation agricole

L’agriculture jurassienne doit se recentrer sur sa mission première : l’approvisionnement alimentaire. Le député UDC Alain Koller a récemment déposé un postulat allant en ce sens au Parlement jurassien. Son texte prie le Gouvernement d’épurer la législation pour redonner de l’oxygène à la branche.

Pour Alain Koller, le canton du Jura doit revoir sa copie à l’heure où le monde se trouve face à une potentielle crise alimentaire majeure. Le député UDC estime que la pratique de l’agriculture s’est complexifiée ces dernières années en raison de l’accroissement des exigences bureaucratiques fédérales et cantonales. L’élu de Bourrignon demande ainsi au Gouvernement jurassien de revoir l’ensemble des règlements, décrets et autres textes relevant de sa compétence pour simplifier la réglementation agricole. Il s’agit, selon Alain Koller, de renoncer à tout ce qui outrepasse les normes fédérales et de se montrer plus pragmatique.

Le député indique que la démarche doit permettre aux agriculteurs jurassiens d’exercer leur métier efficacement et orienté « production » afin de renforcer la sécurité alimentaire de la population. /alr