Une évolution en dents de scie pour la population de Delémont

La population de Delémont joue au yoyo. La capitale jurassienne a perdu 139 habitants entre 2020 et l’an dernier alors que toutes les communes voisines – à une exception près – ont connu une hausse. Delémont comptait ainsi 12'479 résidents en 2021. La ville restait pourtant sur une augmentation quasi continue lors des dix dernières années. La baisse constatée entre 2020 et 2021 n’inquiète toutefois pas les autorités communales puisque la capitale jurassienne a déjà récupéré les habitants perdus, selon les derniers chiffres recensés par la ville. L’évolution en dents de scie de la population de Delémont laisse les autorités communales perplexes. Le maire Damien Chappuis souligne que le phénomène tient à divers facteurs et qu’il est extrêmement difficile de donner « une explication directe et simple ».





Des actions de marketing en vue

Le Conseil communal n’entend toutefois pas rester les bras croisés, d’autant que le parc de logements de la ville de Delémont ne cesse d’augmenter. Damien Chappuis indique que les autorités communales entendent « lancer des actes de promotion » de la ville dans le courant de la prochaine législature qui démarre au 1er janvier. Il souligne que la démarche devra s’appuyer sur « de la publicité et du marketing pour pouvoir attirer de nouveaux habitants à Delémont ». Pour Damien Chappuis, la tâche de trouver des personnes susceptibles d’occuper les logements construits dans la ville ne relève ainsi pas uniquement des promoteurs immobiliers mais aussi des collectivités publiques. Selon lui, il s’agira aussi de réfléchir de manière globale à l’échelle du district de Delémont et aussi « à moyen et à long terme à l’horizon 2030-2040 ». Il faudra également évaluer les incidences d’une hausse de la population sur les infrastructures publiques à développer comme les crèches ou encore les écoles.