Fermeture prolongée pour la Bibliothèque des jeunes à Delémont

La Bibliothèque des jeunes ne pourra pas rouvrir ses portes à la fin des vacances. L’institution delémontaine annonce ce vendredi qu’elle devra rester fermée jusqu’au 31 janvier. En cause : l’incendie qui a touché la semaine passée un appartement situé au-dessus de la bibliothèque. Divers travaux doivent être menés, notamment un démontage des plafonds. Les personnes qui ne souhaitent pas conserver leurs livres jusqu’à la fin du mois de janvier peuvent les rendre à la Bibliothèque des adultes. Il reste, par ailleurs, possible de demander des ouvrages dans d’autres bibliothèques jurassiennes et neuchâteloises par le biais du prêt réseau. /comm-alr