Un projet jurassien primé au niveau national

De la musique, des extraits de films et un show de laser : le ciné-concert imaginé par les ensembles de jeunes des fanfares de Delémont, Courrendlin, Courfaivre et Develier a séduit l’ASMJ. L’Association suisse des musiques de jeunes a choisi il y a une dizaine de jours de placer le projet jurassien à la deuxième place de son Prix d’encouragement. Le spectacle s’était déroulé le 26 mars dernier à l’ancien cinéma du Lido, à Delémont. Les jeunes musiciens de la région recevront donc une récompense de 1'500 francs pour leur ciné-concert qui comprenait neuf morceaux d’un « niveau moyen à difficile ». L’ASJM salue sur son site internet un spectacle qui a « nécessité un énorme effort logistique en termes de montage vidéo et de coordination entre les musiciens et le show laser ». /comm-alr