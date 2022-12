Des petites bulles en fête

Santé pétillante pour Nouvel An ! La Saint-Sylvestre se fête d’habitude en trinquant avec un vin mousseux. Et ceux qui peuvent aussi faire sauter le bouchon, ce sont les vignerons qui écoulent une bonne partie de leur stock en fin d’année. Le vignoble du « Clos des Cantons » s’est mis il y a quatre ans à la production de vin mousseux, les « Bulles d'Ajoie ». À cette période, les 200 bouteilles annuelles sont vendues, se réjouit Olivier Fleury. Le vigneron et propriétaire du domaine « rien de tel que de terminer une année avec quelques bulles ». Des bulles qui montent dès la mi-décembre. C’est ce qu’il constate : « On sent déjà une semaine ou deux avant les fêtes que ça commence à tourner. Les gens prennent de l’avance ».