Les stocks de skis de fond ne fondent pas

Le redoux de cette fin d’année jette un froid sur le petit monde du ski de fond de la région. Le manque de neige retarde le lancement de la saison sur les hauteurs du Jura et du Jura bernois. Aux Franches-Montagnes notamment, le manteau blanc se fait attendre et « ça fait un peu souci », dit le gérant de Sportissimo à Saignelégier. Roger Chatelain reste toutefois optimiste : « on espère toujours que la neige va arriver ».

Les gens sont venus en début de saison mais, depuis, la location peine avec la météo et la pluie qui ne veut pas se transformer : « On a fait quelques ventes de début de saison », et les stocks sont pleins. Il faut se souvenir que c’est la pénurie de matériel qui animait la saison dernière. « Depuis le Covid, le ski de fond a pris un essor important », table le responsable. Du coup, Roger Chatelain a passé commande pour satisfaire tous les amateurs de ski de fond. Pour l’instant toutefois, « c’est un peu la cata par rapport à l’année passée ».